Події

08:33 20.05.2024

На Львівщину залетіли три ворожі БПЛА, усі ліквідовані - Козицький

1 хв читати
На Львівщину залетіли три ворожі БПЛА, усі ліквідовані - Козицький

Три ворожі безпілотники залетіли на Львівщину під час нічної атаки, всі три знищені, повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

"Під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу "шахед". Їх було знищено силами і засобами протиповітряної оборони нашої області", - сказано в його телеграм-каналі.

Він зазначив, що жертв або постраждалих у Львівській області немає.

Також, за його словами, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури не постраждали. Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

 

 

 

Теги: #львівська #бпла #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 20.05.2024
ППО в ніч на п'ятницю знищила 29 ворожих "шахедів" у межах чотирьох областей

ППО в ніч на п'ятницю знищила 29 ворожих "шахедів" у межах чотирьох областей

06:48 20.05.2024
ВМС України знищили чотири ударні "шахеди"

ВМС України знищили чотири ударні "шахеди"

19:22 15.05.2024
Майже 500 окупантів ліквідували воїни 47 ОМБр на покровському напрямку за місяць

Майже 500 окупантів ліквідували воїни 47 ОМБр на покровському напрямку за місяць

11:09 15.05.2024
Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК

Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК

07:23 10.05.2024
ППО знищила всі 10 ворожих "шахедів" у межах трьох південних областей

ППО знищила всі 10 ворожих "шахедів" у межах трьох південних областей

13:08 09.05.2024
Безпілотники СБУ уразили дві перевалювальні нафтобази в Краснодарському краї - джерело

Безпілотники СБУ уразили дві перевалювальні нафтобази в Краснодарському краї - джерело

13:08 08.05.2024
В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки ворога - ДСНС

В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки ворога - ДСНС

08:44 08.05.2024
Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

07:23 08.05.2024
Ворожий БПЛА влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на Полтавщині, сталося загоряння

Ворожий БПЛА влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на Полтавщині, сталося загоряння

07:29 06.05.2024
У Сумській області ППО ліквідувала 12 із 13 ворожих "шахедів"

У Сумській області ППО ліквідувала 12 із 13 ворожих "шахедів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог за добу втратив 1400 осіб

Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

У Харківській області 20 травня оголошено Днем жалоби

Велика Британія передала Україні 80 ракет ППО, понад 1 млн боєприпасів, дрони та системи розмінування

Графіки погодинних відключень введуть для всіх регіонів України в понеділок

ОСТАННЄ

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, вісім поранених

Ворог атакував Полтавську та Дніпропетровську область БПЛА

Ворог за добу втратив 1400 осіб

Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

Російські війська за добу 378 разів ударили по Запорізькій області, є поранений і руйнування

Американський корабель New Shepard стартував у суборбітальний політ з екіпажем із шести туристів

Ситуація на фронті напружена, але контрольована

Окупанти обстріляли 13 громад Сумської області за добу

Президент Італії нагадав про важливість підтримки України у війні з РФ

Глава МЗС Латвії пробігла півмарафон, метою якого був збір на дрони для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА