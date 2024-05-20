На Львівщину залетіли три ворожі БПЛА, усі ліквідовані - Козицький

Три ворожі безпілотники залетіли на Львівщину під час нічної атаки, всі три знищені, повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

"Під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу "шахед". Їх було знищено силами і засобами протиповітряної оборони нашої області", - сказано в його телеграм-каналі.

Він зазначив, що жертв або постраждалих у Львівській області немає.

Також, за його словами, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури не постраждали. Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.