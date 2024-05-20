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07:25 20.05.2024

Американський корабель New Shepard стартував у суборбітальний політ з екіпажем із шести туристів

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Американський корабель New Shepard стартував у суборбітальний політ з екіпажем із шести туристів

Багаторазовий американський корабель New Shepard у неділю стартував у суборбітальний політ із комерційним екіпажем у складі шести космічних туристів, повідомила компанія-розробниця Blue Origin.

До складу екіпажу увійшли американський підприємець Мейсон Енджел, засновник французької броварні Brasserie Mont Blanc Сільвен Хірон, програміст Кеннет Хесс, пенсіонерка Керол Шаллер, пілот Гопі Тотакура, а також колишній капітан ВПС США 90-річний Ед Дуайт.

Запуск ракети з кораблем New Shepard було здійснено в межах місії NS-25 о 10:35 за часом Східного узбережжя США (17:35 кв.) зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Хорн на заході штату Техас.

Багаторазова ракета New Shepard, створена для комерційних туристичних польотів на межу космосу, складається з одноступеневої 18-метрової ракети-носія і спускової капсули, призначеної для шести осіб. Вона оснащена системою аварійного порятунку і парашутами.

Політ триватиме близько 11 хвилин. Після вертикального розгону тривалістю 110 секунд від носія відокремиться спусковий апарат, який продовжить за інерцією набирати висоту до приблизно 105 км, тобто трохи вище лінії Кармана.

Лінія Кармана - висота над рівнем моря, яку умовно приймають за межу між атмосферою Землі та космосом. Відповідно до визначення Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ), лінія розташована на висоті 100 км. У зв'язку з цим пасажири капсули можуть претендувати на звання астронавта, не здійснюючи при цьому орбітального польоту.

Загалом капсула з космічними туристами пробуде на найвищій точці польоту близько трьох хвилин.

Потім після зниження капсула здійснить з використанням парашутної системи м'яку посадку. Тим часом ракета-носій має здійснити самостійний спуск і вертикальну посадку за допомогою маршового двигуна поблизу стартового майданчика.

За час існування програми New Shepard уже було здійснено шість успішних суборбітальних місій з екіпажем. Загалом 31 людина побувала на межі між атмосферою Землі та космосом і повернулася назад на Землю.

Глава Blue Origin мільярдер Джефф Безос, який є також засновником компанії Amazon, сам особисто одним із перших злітав на кораблі New Shepard 20 липня 2021 року. Систему, розробку якої було розпочато 2006 року, названо на честь Алана Шепарда - першого американського астронавта, який здійснив суборбітальний політ 5 травня 1961 року.

Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard наразі оцінюють у $500 тис.

 

 

Теги: #політ #new_shepard

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