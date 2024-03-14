Місячна ракета SpaceX здійснила успішний випробувальний політ

Надважка ракета Starship, яку розробляють для польотів на Місяць, у четвер здійснила успішний орбітальний політ, повідомила американська компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено о 09:25 за часом східного узбережжя США (о 15:25 за Києвом). Після одного витка навколо Землі корабель приводнився в районі Індійського океану.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Попередні дві спроби запуску ракети, зроблені у квітні та листопаді минулого року, закінчилися невдало.