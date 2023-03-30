Перший пілотований політ корабля Starliner до МКС перенесено на 21 липня

Перший випробувальний політ багаторазового корабля CST-100 Starliner корпорації Boeing з екіпажем до Міжнародної космічної станції (МКС) планується здійснити в липні, повідомив у середу керівник програми комерційних пілотованих польотів NASA Стів Стіч.

Раніше його передбачалося здійснити у квітні-травні. Перенесення пов'язане з необхідністю додаткової перевірки надійності роботи систем корабля, зокрема парашутної системи.

"Наразі ми плануємо запуск 21 липня", - сказав Стіч під час телеконференції, присвяченій майбутньому польоту.

"Корабель готовий до запуску", - зазначив він.

У рамках першого пілотованого польоту корабля Starliner на станцію вирушать два астронавти - Баррі Вілмор (командир корабля) і Суніта Вільямс (пілот). За словами керівника програми NASA на МКС Джоеля Монтальбано, корабель проведе у складі станції близько двох тижнів, під час яких астронавти працюватимуть спільно з чинним екіпажем МКС.

У разі успіху місії корабель буде сертифікований NASA для проведення на ньому регулярних пілотованих місій до станції.

Запуск корабля до станції буде здійснено з 41-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида за допомогою ракети-носія Atlas V. Основне завдання місії - перевірити здатність корабля благополучно транспортувати екіпажі до космічної станції і повертати їх на Землю.

Після завершення місії на МКС корабель повинен буде здійснити м'яку посадку на сушу на полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико.

Як раніше зазначав віцепрезидент корпорації Boeing і менеджер програми з розроблення CST-100 Starliner Марк Наппі, передбачається, що пілотований корабель здійснюватиме політ до МКС раз на рік.

Корпорація Boeing розробляє багаторазовий пілотований космічний корабель Starliner у рамках контракту з NASA. Як і SpaceX, вона обрана американським космічним агентством як розробник нових систем для доставки астронавтів на МКС.

20 грудня 2019 року в межах першого тестового польоту без екіпажу через проблеми з програмним забезпеченням Starliner відхилився від маршруту, вийшов на позаштатну орбіту, перевитратив паливо і не зміг пристикуватися до МКС. Він повернувся на Землю через два дні після запуску, здійснивши успішну м'яку посадку на полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико. Це була перша в історії посадка американської спускової системи на сушу. Усі попередні американські апарати приводнювалися в океані.

У межах другого тестового безпілотного польоту 21 травня 2022 року корабель успішно пристикувався в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегмента МКС, доставивши на станцію понад 360 кг матеріалів для її забезпечення.

Корпорація Boeing отримала понад $5 млрд на розробку, виробництво корабля Starliner, а також здійснення його місій з доставки астронавтів на МКС і повернення їх на Землю. Він призначений для екіпажу у складі до семи осіб.

Наразі на МКС продовжують працювати астронавти NASA Френк Рубіо, Стівен Бовен і Вуді Хобург, а також астронавт з ОАЕ Султан аль-Нейаді.