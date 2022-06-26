Російська ракета знову пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

У неділю, 26 червня, о 6:00 російська ракета вдруге за червень пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в неділю.

"Сьогодні, 26 червня 2022 року, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксований на відео", - зазначили в НАЕК.

У компанії припустили, що ракета йшла в бік Києва, який з ранку був обстріляний російськими агресорами.

"Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій Росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не тільки України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження енергоблока матиме серйозні наслідки і може загрожувати світу страшною ядерною катастрофою", - заявили в "Енергоатомі"

Як повідомлялося, минулого разу російська крилата ракета пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС 5 червня.