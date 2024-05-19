Події

20:59 19.05.2024

У Харківській області 20 травня оголошено Днем жалоби

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У Харківській області 20 травня оголошено Днем жалоби

Понеділок, 20 травня, оголошено в Харківській області Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожих обстрілів 19 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби. Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп'янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 осіб. Серед загиблих - вагітна жінка. Вічна пам'ять усім безневинним жертвам цієї війни", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі в неділю.

 

 

 

Теги: #харківська_область #жалоба

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