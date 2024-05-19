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12:18 19.05.2024

Обмеження електроенергії 19 травня поки що не плануються - Міненерго

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Обмеження електроенергії 19 травня поки що не плануються - Міненерго

Обмеження споживачів електроенергії 19 травня поки що не плануються, повідомило Міністерство енергетики України в телеграм-каналі в неділю о 10:48.

"Обмеження на сьогоднішній день поки що не плануються, але Міненерго звертається до споживачів із проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання", - зазначили у відомстві.

За інформацією Міненерго, на Донеччині бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт потрапила під удар ворожого "Ланцета". Ніхто не постраждав, працівники згорнули роботи та поїхали з місця події.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Словаччини та Польщі. Удень Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. Також отримання надлишків електроенергії з Польщі передбачається в неділю.

18 травня з 18:00 до 24:00 у всіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. Побутові споживачі не обмежувалися.

19 травня в нічні та ранкові години за запитом України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Залучення аварійної допомоги можливе також у неділю ввечері.

За даними Міненерго, на поточну добу імпорт електроенергії прогнозується в обсязі 13 159 МВт-год. Експорт не передбачається.

Теги: #електроенергія

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