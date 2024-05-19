У Черкаській області вночі збито два ударні безпілотники, без постраждалих і руйнувань - ОВА

Сили ППО минулої ночі в Черкаській області знищили два БПЛА типу "Shahed", повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Наші захисники вночі результативно попрацювали. За попередньою інформацією, у небі над областю вони відмінусували два "Шахеди". Без постраждалих і руйнувань інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"Обстеження території триває", - зазначив Табурець.