Події

12:03 19.05.2024

У Черкаській області вночі збито два ударні безпілотники, без постраждалих і руйнувань - ОВА

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У Черкаській області вночі збито два ударні безпілотники, без постраждалих і руйнувань - ОВА

Сили ППО минулої ночі в Черкаській області знищили два БПЛА типу "Shahed", повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Наші захисники вночі результативно попрацювали. За попередньою інформацією, у небі над областю вони відмінусували два "Шахеди". Без постраждалих і руйнувань інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"Обстеження території триває", - зазначив Табурець.

 

Теги: #черкаська_область #знищення #бпла_рф

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