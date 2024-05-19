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11:46 19.05.2024

Армія РФ прагне захопити Вовчанськ для створення плацдарму з підготовки другого етапу наступу в Харківській області - ISW

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Наразі захоплення Вовчанська в Харківській області, ймовірно, є пріоритетною тактичною метою російських військ на першому етапі наступальних операцій на півночі Харківської області, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське військове командування, ймовірно, обрало захоплення Вовчанська одним із ключових тактичних завдань першого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, що могло б надати російським військам плацдарм поблизу російського тилу для підготовки та початку другого етапу російської наступальної операції", - ідеться у звіті ISW, опублікованому в неділю вранці.

Фахівці інституту констатують, що російські війська завдали ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою на схід від річки, послабити українські наземні комунікації та швидко захопити Вовчанськ. Зазначається також, що російські війська завдають по населеному пункту більшу кількість ударів планувальними бомбами, ніж по інших місцях уздовж кордону, і, судячи з усього, направили в цей район більше живої сили, ніж у напрямку Липців.

Водночас аналітики інституту вважають незрозумілим, чи буде другий етап російської наступальної операції на півночі Харківської області полягати в розширенні так званої буферної зони, чи він слугуватиме забезпеченню плацдарму для роботи ствольної артилерії по Харкову та його околицях.

"Російські війська також можуть передбачити наступний етап наступальної операції з Вовчанська з метою просування до Великого Бурлука, щоб поставити під загрозу оперативний тил угруповання українських військ, що обороняється на Куп'янському напрямку", - зазначають аналітики.

Теги: #вовчанськ #isw

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