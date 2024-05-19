Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і двоє поранених

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, загинули двоє людей, двоє людей дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львівське, Новоолександрівка та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, двоє людей загинули, ще двоє - дістали поранення.

Зокрема, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Розбито складське приміщення, господарські будівлі, гараж і 4 приватні автомобілі.