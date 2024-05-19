19 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 816 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 816 RUSSIAN AGRESSION

19 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, День сімейної медицини.

Ще сьогодні Міжнародний день боротьби з гепатитом, Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника, День народження "Кубика Рубіка", День записної книжки, Всесвітній день випічки, День пам'яті померлих від СНІДу.

У Фінляндії - День військового прапора, у Греції - День пам'яті жертв геноциду, у США - День шоколадного десерту Devil's Food, у Туреччині - День Ататюрка, молоді та спорту.

Православна церква вшановує пам'ять святих жінок-мироносиць; праведних Йосипа Аримафейського і Никодима.

У католицькій церкві відзначають Трійцю.

День пам'яті жертв політичних репресій

2 липня 1937 року було ухвалено постанову Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи". 5 серпня 1937 року видано наказ НКВС СРСР №0044, який поклав початок операції масових чисток. До середини листопада 1938 року без суду ухвалено 681 692 смертні вироки, які негайно виконували. Понад 1,7 млн осіб було відправлено в табори.

В Україні масові чистки почалися раніше і тривали довше. Понад 2 млн 800 тис. людей стали жертвами розкуркулення та депортацій з України, що тривали протягом 1935-1951 рр. За даними Служби безпеки України, 1936 року було заарештовано 15 717 осіб, 1937-го - 159 573, 1938-го - 106 096, 1939-го - 11 744. Лише за 1937 рік було розстріляно 16,5 тис. осіб. Більшість репресованих були українцями, але жертвами терору в Україні були також поляки, німці, євреї, представники інших національностей.

Першою мішенню на українській землі стали державні та інтелектуальні лідери народу, які були творцями та носіями ідей державності 1917-1918 рр. Другого удару було завдано по українському селянству, третім стало знищення творчої еліти та духовенства.

День пам'яті жертв політичних репресій відзначається в Україні щороку в третю неділю травня. Він встановлений 2007 року указом президента Віктора Ющенка в пам'ять про жертв масових політичних репресій 1937-1938 рр.

День сімейної медицини

Створений за ініціативою Кабінету Міністрів України та указом президента України 6 грудня 2017 року.

Всесвітній день сімейного лікаря

Подія присвячена важливій ролі сімейних лікарів у медичних системах країн світу, наголошує на їхньому внеску у справу охорони здоров'я населення планети.

Сімейна медицина виникла досить давно, проте вузька спеціалізація набула поширення лише у XX столітті. Наприклад, ще за часів Стародавнього Риму заможні громадяни мали вдома особливого раба-лікаря, який мав лікувати господарів і членів їхньої родини, а також інших рабів у домі.

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника

Подія була заснована Європейською асоціацією хворих на виразковий коліт і хворобу Крона. Головними символами цього дня є фіолетова стрічка і взагалі фіолетовий колір. Ним підсвічують цього дня відомі архітектурні пам'ятки.

Міжнародний день боротьби з гепатитом

Дата започаткована Міжнародним альянсом боротьби з гепатитом 2008 року. Гепатитом називають інфекційне захворювання печінки, викликане одним із вірусів гепатиту. Може бути різного виду - А, B, C, D, E. Хвороба часто протікає безсимптомно, але найпоширенішими симптомами є нудота, порушення роботи печінки, слабкість, жовтяниця, потемніння сечі.

Ще цього дня:

1051 - У французькому Реймсі коронована дочка Ярослава Мудрого - Анна Ярославна;

1649 - Англію проголошено республікою;

1861 - У Сумах відкрито першу в Україні недільну школу;

1997 - Компанія "Hewlett-Packard" випустила свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE.

1998 - З національної галереї сучасного мистецтва в Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.

2005 - На конференції міністрів освіти країн Європи в Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Церковне свято

День святих жінок-мироносиць, які стали першими очевидцями воскресіння Христа

Це жінки, які були поруч з Ісусом Христом у хвилини розп'яття, підтримували Діву Марію і слідували за тілом Господа до гробниці. За переказами, їх було багато, але в Писанні згадується семеро - свята Марія Клеопова, родичка Йосипа Обручника, свята Іоанна, дружина Хузи, домоправителя царя Ірода, сестри Марфа та Марія, які разом зі своїм братом Лазарем були друзями Христа, свята Марія Магдалина, святі Сусанна та Саломея.

Після розп'яття Христа жінки прийшли до печери, в якій було тіло Ісуса, щоб умастити його запашною олією - миром (звідси й назва - "мироносиці"). Але виявилося, що камінь при вході відвалений, гробниця порожня, а пізніше вони побачили воскреслого Ісуса.

Коли Марія Магдалина прийшла до апостолів, то вигукнула: "Христос Воскрес!". Вона ж поклала початок традиції підносити червоні яйця. За одним із переказів, Марія Магдалина пішла до імператора Тиберія повідомити, що Христос воскрес. Правителю вона принесла звичайне яйце - з порожніми руками йти було не можна. Але імператор розсміявся і сказав: "Це так само неможливо, як твоєму білому яйцю перетворитися на червоне". Тієї ж миті яйце почервоніло.

День дружин-мироносиць вважається святом усіх жінок-християнок.

Трійця католицька

Неділя Трійці, або П'ятидесятниця, відзначається сьогодні католиками і християнами західного обряду, і є важливим релігійним обрядом у християнстві, який припадає на сьому неділю після Великодня.

Іменини: Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.