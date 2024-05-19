Запуск Boeing Starliner перенесено на 25 травня

Політ Boeing Starliner з астронавтами очікували 21 травня після двох попередніх затримок цього місяця, але командам місії потрібно більше часу, щоб "відпрацювати процеси закриття космічного корабля та обґрунтування польоту", і тепер вони мають намір запустити його не раніше 15:09 за східним часом (22:09 за Києвом) 25 травня, йдеться в релізі НАСА.

Як повідомляє CNN, оновлення відбулося всього за кілька днів після того, як команди Starliner повідомили про невеликий витік гелію в службовому модулі космічного корабля. Витік був пов'язаний із фланцем на одному з підрулювальних пристроїв системи управління реакцією, де гелій використовується для того, щоб підрулювальні пристрої могли спрацювати. Додатковий час до запуску дасть фахівцям більше часу для оцінки цієї проблеми, хоча, згідно з останніми даними НАСА, тести вже показали, що витік не становить загрози для місії.

"Проведені 15 травня випробування гелієвої системи космічного корабля під тиском засвідчили, що витік у фланці стабільний і не становитиме небезпеки на цьому рівні під час польоту", - ідеться в прес-релізі космічного агентства. "Випробування також показали, що інша частина системи підрулювання ефективно герметизована в усьому службовому модулі. Команди Boeing працюють над розробкою експлуатаційних процедур, щоб забезпечити збереження достатньої продуктивності системи та належного резервування під час польоту".

Ця місія, що отримала назву Crew Flight Test, може стати останньою важливою віхою перед тим, як НАСА визнає космічний корабель Boeing готовим до регулярних операцій у рамках програми комерційного екіпажу федерального агентства.