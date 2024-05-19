На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Нашими воїнами відбито шість атак на південь від населених пунктів Глибоке і Лук'янці Харківської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 23:00 суботи.

"Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: упродовж доби дві керовані авіабомби по Харкову, п'ять КАБів по Веселому та чотири - по району населеного пункту Липці", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у Фейсбук.

Повідомляється, що Сили оборони намагаються витіснити противника в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби склали 125 осіб. Також противник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них три танки, шість гармат і мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів противника. Інформація уточнюється.