Події

00:18 19.05.2024

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Нашими воїнами відбито шість атак на південь від населених пунктів Глибоке і Лук'янці Харківської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 23:00 суботи.

"Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: упродовж доби дві керовані авіабомби по Харкову, п'ять КАБів по Веселому та чотири - по району населеного пункту Липці", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у Фейсбук.

Повідомляється, що Сили оборони намагаються витіснити противника в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби склали 125 осіб. Також противник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них три танки, шість гармат і мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів противника. Інформація уточнюється.

Теги: #генштаб_зсу #україна #харківський #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:46 19.05.2024
На Покровському напрямку від початку доби відбито 23 атаки - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку від початку доби відбито 23 атаки - Генштаб ЗСУ

00:03 19.05.2024
Окупанти за добу завдали 3 ракетних і 38 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 3 ракетних і 38 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

22:21 18.05.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 46 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина поранена

Війська РФ за минулий день здійснили 46 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина поранена

21:00 18.05.2024
За добу відбулося 77 бойових зіткнень, 7 - ще тривають, найгарячішим залишається покровський напрямок

За добу відбулося 77 бойових зіткнень, 7 - ще тривають, найгарячішим залишається покровський напрямок

18:46 18.05.2024
Ситуація на фронті залишається напруженою, від початку доби зафіксовано 66 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті залишається напруженою, від початку доби зафіксовано 66 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

13:36 18.05.2024
На лінії фронту з початку доби зафіксовано 22 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

На лінії фронту з початку доби зафіксовано 22 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

11:21 18.05.2024
Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

08:00 18.05.2024
Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, 36 артсистем і один літак противника

Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, 36 артсистем і один літак противника

04:59 18.05.2024
Облікові дані військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном, уточнюватимуть через електронний кабінет

Облікові дані військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном, уточнюватимуть через електронний кабінет

03:46 18.05.2024
Кабмін вніс зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа

Кабмін вніс зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу відбулося 77 бойових зіткнень, 7 - ще тривають, найгарячішим залишається покровський напрямок

110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

У Москви немає шансу підкорити нашу країну, наших людей, свідомість та історію

У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

ОСТАННЄ

Danone заявила про завершення угоди з продажу своїх активів у РФ

ВИБУХ У ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 травня

У Москви немає шансу підкорити нашу країну, наших людей, свідомість та історію

У Києві відкрили пам'ятний камінь на місці майбутнього меморіалу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

"Укренерго" попереджає про можливі аварійні відключення споживачів у Харківській і Полтавській областях у неділю

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару в Харкові зросла до шести осіб

Водії міжнародних перевізників не беруть участі в протестах проти нових правил мобілізації

Ворог атакував Нікополь, постраждав чоловік - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА