Події

00:03 19.05.2024

Окупанти за добу завдали 3 ракетних і 38 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

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Окупанти за добу завдали 3 ракетних і 38 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу три ракетних і 38 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 суботи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Від початку доби російські окупанти завдали три ракетні та 38 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 56 КАБів), застосували 404 дрони-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів позицій наших військ", - ідеться у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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