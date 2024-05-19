Окупанти за добу завдали 3 ракетних і 38 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу три ракетних і 38 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 суботи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Від початку доби російські окупанти завдали три ракетні та 38 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 56 КАБів), застосували 404 дрони-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів позицій наших військ", - ідеться у зведенні.