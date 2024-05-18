Danone заявила про завершення угоди з продажу своїх активів у РФ

Французька Danone оголосила про завершення угоди з продажу бізнесу з виробництва молочних продуктів у Росії компанії ТОВ "Вамін Р", повідомляється в прес-релізі компанії.

Як повідомляє Радіо Свобода, "Вамін Р" на 99% належать виробнику молока "Вамін Татарстан", при цьому 1% - колишньому заступнику міністра сільського господарства Чечні Руслану Алісултанову. За повідомленням Financial Times, "Вамін Татарстан" був готовий заплатити 17,7 млрд рублів ($191,88 млн) за контроль над російським підрозділом Danone.

Danone - один з найбільших виробників молочних продуктів та інших продуктів харчування, який працює більш ніж у 140 країнах світу. Danone входив до трійки найбільших виробників молочних продуктів у Росії.