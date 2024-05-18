110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

Сили оборони в суботу збили черговий ворожий СУ-25, повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полум'яні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову збили Су-25 ворога!", - йдеться в повідомленні 110 ОМБ ім. М. Безручка у фейсбуці.

"Нині його рештки дотлівають в одній із донецьких посадок. Наше небо стане пеклом для пілотів окупантів!", - зазначається в повідомленні.

Загалом зенітники відзвітували про збиття 4 літаків-штурмовиків Су-25 ПКС РФ у травні.