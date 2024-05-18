"Укренерго" попереджає про можливі аварійні відключення споживачів у Харківській і Полтавській областях у неділю

19 травня можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів у Харківській і Полтавській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Причина цього - проведення аварійно-відновлювальних робіт після дронових атак 18 травня", - йдеться в повідомленні НЕК.

В інших регіонах відключення не передбачається, зазначає системний оператор.

Як повідомлялося, від нічних атак дронів РФ 18 травня постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях.

У суботу протягом доби для побутових споживачів обмежень не передбачалося, для промисловості вони заплановані з 19:00 до 24:00.