"Укренерго" попереджає про можливі аварійні відключення споживачів у Харківській і Полтавській областях у неділю
19 травня можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів у Харківській і Полтавській областях, повідомила НЕК "Укренерго".
"Причина цього - проведення аварійно-відновлювальних робіт після дронових атак 18 травня", - йдеться в повідомленні НЕК.
В інших регіонах відключення не передбачається, зазначає системний оператор.
Як повідомлялося, від нічних атак дронів РФ 18 травня постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях.
У суботу протягом доби для побутових споживачів обмежень не передбачалося, для промисловості вони заплановані з 19:00 до 24:00.