Події

18:44 18.05.2024

Міноборони запустило електронну чергу в ТЦК і СП

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Міноборони запустило електронну чергу в ТЦК і СП

Міністерство оборони України розпочало тестування електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, опублікованим у телеграм-каналі, "попередній запис уже можливий у 19 ТЦК - тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького".

З повним переліком ТЦК, у яких є електронна черга, можна ознайомитися за посиланням: https://q.mod.gov.ua/registration-place.

У Міноборони наголошують, що незабаром до сервісу буде підключено значно більше ТЦК.

Щоб записатися в е-чергу, необхідно обрати ТЦК та СП, у якому громадянин перебуває на обліку або за місцем актуальної реєстрації; ввести персональні дані для запису; підтвердити номер телефону; отримати повідомлення з датою та часом візиту.

Теги: #міноборони #черга

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