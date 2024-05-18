Події

13:36 18.05.2024

На лінії фронту з початку доби зафіксовано 22 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

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На лінії фронту з початку доби зафіксовано 22 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на лінії фронту на сході та півдні України зафіксовано 116 бойових зіткнень. Від початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім тривають, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони продовжують зосереджувати головні зусилля на недопущенні просування російських окупантів у глибину нашої країни", - зазначається в повідомленні у Facebook.

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Від початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на українські позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягнув. Українські захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку Глибокого.

"За поточну добу втрати агресора становили 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив - до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки", - зазначають у Генштабі.

На Куп'янському напрямку підрозділи українських військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Терни і мають частковий успіх в окремих районах.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог п'ять разів намагався прорвати оборону українських військ. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій у районі населеного пункту Кліщіївка.

Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр, незважаючи на втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль, у напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку. Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в український бойовий порядок, але зазнали втрат і відступили. За поточну добу ворог тут уже задіяв танк, два БМП і два бронеавтомобілі "Тигр". Під час бою українськими військами було знищено танк і дві БМП, противник знову відступив.

На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби становили 210 російських окупантів та 23 одиниці озброєння і військової техніки.

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне - Парасковіївка, Славне - Новомихайлівка, Солодке - Водяне, Солодке - Костянтинівка. Наразі під час боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку противник зробив одну безуспішну спробу витіснити підрозділи Сил оборони на північний захід від населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває в напрямку Олешківські Піски - Кринки. Втрат українських позицій не допущено.

Також російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 25 дронів-камікадзе, здійснили 547 обстрілів позицій українських військ.

Теги: #генштаб_зсу

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