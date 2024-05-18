Події

08:43 18.05.2024

На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

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На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару, завданого ЗС РФ по Харкову вдень 17 травня, зросла до 31 людини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Троє загиблих, постраждала 31 людина", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Липцях унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ було пошкоджено приватне домоволодіння, поранено 53-річного чоловіка.

Крім того, у Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано будівлю адміністративного корпусу лікарні, пошкоджено багатоповерхові будинки та дитсадок. Травмовано жінку.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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