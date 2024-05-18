Події

08:12 18.05.2024

Окупанти за добу завдали понад 450 ударів по Запорізькій області, використовували артилерію і БПЛА

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Окупанти за добу завдали понад 450 ударів по Запорізькій області, використовували артилерію і БПЛА

Російські окупанти за добу завдали понад 450 ударів по населених пунктах Запорізької області, для обстрілу використовували артилерію і безпілотники, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"Протягом доби окупанти 452 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, 200 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

18 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку і Роботине.

234 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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