Окупанти за добу завдали понад 450 ударів по Запорізькій області, використовували артилерію і БПЛА

Російські окупанти за добу завдали понад 450 ударів по населених пунктах Запорізької області, для обстрілу використовували артилерію і безпілотники, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"Протягом доби окупанти 452 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, 200 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

18 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку і Роботине.

234 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.