Події

01:08 18.05.2024

На харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону, ЗСУ контролюють ситуацію

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На харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону, ЗСУ контролюють ситуацію
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони продовжують зривати плани окупантів просунутися в глибину території України, зокрема на харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону, проте ЗСУ контролюють ситуацію, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 23.00 п'ятниці.

В оперативному зведенні зазначено, що від початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів і 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ.

"На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. У районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою поліпшення тактичного положення", - повідомляє Генштаб.

На Куп'янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка - Іванівка та Крохмальне - Берестове. Ситуація контролюється захисниками України.

На Сіверському напрямку російські окупанти здійснили п'ять спроб прорвати оборону наших військ із зосередженням зусиль у районі Роздолівки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 15. Сили оборони втримали позиції. Ситуація напружена, але контрольована.

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень залишилася без змін. Від початку поточної доби ворог здійснив 25 атак на позиції наших військ. Також, тривають бойові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Невельське. Окупанти не полишають спроб просунутися в напрямку Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Парасковіївка та Водяне. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення. Наші війська відбили дві спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського. Ще один бій триває в районі Роздільного.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Наші війська відбили 13 атак противника в районі населеного пункту Кринки. Під час боїв втрат позицій не допущено.

На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні наступальних і штурмових дій не проводили.

 

Теги: #україна #генштаб #зведення

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