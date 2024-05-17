Унаслідок ракетного удару в Одеському районі загинула одна людина, восьмеро - поранені

Унаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула одна людина, кількість поранених зросла до восьми осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Щирі співчуття рідним та близьким...", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його даними, кількість поранених збільшилася до восьми осіб. "Пʼятеро з них у стані середнього ступеню важкості перебувають у лікарні, іншим - допомога була надана на місці", - уточнив Кіпер.

"Працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - додав він.

Раніше Кіпер повідомляв про п'ятьох постраждалих.