Російські війська скинули на Куп'янськ-Вузловий авіабомби, постраждала пенсіонерка - прокуратура
Правоохоронці документують наслідки авіаудару по Куп'янську-Вузловому (Харківська обл.), завданого збройними силами РФ близько 12:35.
"Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі. Отримала поранення 74-річна жінка. Попередньо, ворог атакував населений пункт трьома авіабомбами", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).