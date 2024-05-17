Події

17:32 17.05.2024

Російські війська скинули на Куп'янськ-Вузловий авіабомби, постраждала пенсіонерка - прокуратура

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Правоохоронці документують наслідки авіаудару по Куп'янську-Вузловому (Харківська обл.), завданого збройними силами РФ близько 12:35.

"Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі. Отримала поранення 74-річна жінка. Попередньо, ворог атакував населений пункт трьома авіабомбами", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #постраждалі #харківська_область

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