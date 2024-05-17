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16:08 17.05.2024

Литва передала Україні новий пакет допомоги, що передбачає БПЛА і боєприпаси

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Литва передала Україні новий пакет допомоги, що передбачає БПЛА і боєприпаси

Литва отправила для Украины новую партию помощи, которая включает беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и генераторы сообщает Минобороны Литвы.

"Литва усиливает свою решительную поддержку Украины. Сегодня мы передали Вооруженным силам Украины беспилотные летательные аппараты (БПЛА), боеприпасы калибра 5,56х45 мм, средства борьбы с дронами, генераторы мощностью 100 кВт и складные кровати", - сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

Теги: #допомога_україні #литва

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