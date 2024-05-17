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11:17 17.05.2024

Зеленський: Партнери не підштовхують нас до переговорів з РФ

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Зеленський: Партнери не підштовхують нас до переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не штовхають Україну на переговори щодо завершення війни з Росією, однак, за його відчуттями, в атмосфері світу це є.

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обрано сьогодні правильний майданчик, де в нас є ініціатива, - Саміт миру", - заявив Зеленський на зустрічі з журналістами.

Говорячи про головні теми переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який відвідав Київ цього тижня, Зеленський назвав новий оборонний пакет на $2 млрд, пропозиції США щодо гарантій безпеки та обговорення майбутнього Саміту НАТО у Вашингтоні.

Зокрема, за словами Зеленського, "ми обговорили наше (українське - ІФ-У) бачення Саміту НАТО. Вони почули наше бачення, прийняли цю інформацію і повернуться зі зворотним зв'язком".

Крім того, одним з головних питань Зеленського з Блінкеном стала потреба України в ППО.

"На якій стадії перебуває діалог з тією чи іншою країною, яка має відповідні системи. Де ми їх бачимо, де партнери їх бачать, коли це може бути і що для цього треба зробити", - зазначив президент.

Теги: #партнери #перемовини

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