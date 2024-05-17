Події

11:03 17.05.2024

Уламки російського дрона пошкодили один з енергооб'єктів на Вінниччині - Міненерго

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Падіння уламків російського дрона призвело до пошкодження обладнання одного з енергетичних об'єктів на Вінниччині та знеструмлення понад 23 тис. абонентів у чотирьох населених пунктах, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі, на ранок п'ятниці більшість із них заживлено.

НЕК "Укренерго" у своєму телеграм-каналі уточнила, що було пошкоджено місцеве обленерго, на ранок залишаються без електропостачання 202 споживачі.

Крім того, повідомляє Міненерго, на Сумщині з технологічних причин короткостроково вимикали високовольтну повітряну лінію, унаслідок чого знеструмлювали підприємство теплогенерації та побутових споживачів у Сумах, а також об'єкти залізниці.

У Харкові відключали понад 182 тис. побутових споживачів, метрополітен, тепломережі та очисні споруди.

"Укренерго" додало, що через вісім хвилин лінію було повернуто в роботу дією автоматики, енергоживлення споживачів відновлено.

Теги: #уламки #енергообєкти

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