РФ атакує Харківщину, користуючись забороною Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території - ISW

Російські окупанти для завдання ударів по Харківській області користуються недоторканністю російського повітряного простору, спричиненого забороною Україні використовувати західні системи для завдання ударів по цілях на території РФ, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Останніми тижнями російські літаки дедалі частіше завдають ударів по Харкову та його околицях планерними бомбами й різними ракетами, щоб послабити обороноздатність України й спонукати жителів тікати з міста. Достатнє прикриття ППО в районі Харкова дасть змогу українським силам стримувати дії російської авіації, але лише в тому разі, якщо західні країни дозволять Україні використовувати системи для перехоплення російських літаків у російському повітряному просторі, оскільки російські літаки можуть завдати удару по Харкову, навіть не покидаючи повітряного простору Росії", - ідеться у зведенні.

За даними ISW, окупанти можуть здійснювати розвідку за допомогою безпілотників у глибокому тилу України через відсутність в України перехоплювачів у системі протиповітряної оборони. Повідомляється, що Україні довелося економити ракети класу "земля-повітря", що дало змогу російським розвідувальним дронам залітати в українські тили, зокрема над Харковом, а також оптимізувати свій розвідувально-вогневий комплекс.

"Скорочення поставок перехоплювачів ППО змусило Україну дедалі частіше ухвалювати важкі рішення між розгортанням протиповітряної оборони критично важливої інфраструктури в тилових районах або прифронтових зонах... Добре оснащені українські сили раніше могли обмежити російські розвідувальні можливості під час більшої частини повномасштабного вторгнення", - ідеться в повідомленні.

У ISW наголошують, що Україні необхідні поставки перехоплювачів ППО від країн-партнерів, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники і в тилу, і на передовій, а також пригнічувати російський розвідувально-вогневий комплекс, що сприяє російським тактичним наступам на фронті.