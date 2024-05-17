Події

09:57 17.05.2024

УЗ повідомила про навмисний підпал релейної шафи на Одещині

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УЗ повідомила про навмисний підпал релейної шафи на Одещині

"Укрзалізниця" повідомила про навмисний підпал сторонніми особами релейної шафи на Одещині.

"Чергова по переїзду на Одещині помітила займання релейної шафи. Залізничниця миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу. У цей час колією проїжджав вантажний поїзд", - йдеться в повідомленні в п'ятницю.

За викликом чергової за шість хвилин прибули працівники дистанції сигналізації та зв'язку, які, оглянувши місце події, підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти. Рух поїздів не припинявся.

Як зазначає УЗ з посиланням на попередню інформацію, це був умисний підпал залізничного об'єкта сторонніми особами. Про подію повідомлено Нацполіції, СБУ, іншим відповідальним органам.

Теги: #укрзалізниця #інцидент #одеська_область

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