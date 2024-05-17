Події

09:54 17.05.2024

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими готовий до обмінів із РФ у будь-який момент

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Російська сторона не відповіла на офіційні пропозиції українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, висунуті ще 2023 року, і продовжує односторонньо блокувати обмін військовополоненими.

Як зазначено в заяві Координаційного штабу в п'ятницю, окупанти не мають на меті повернути своїх військових, водночас вони звинувачують Україну в затягуванні процесу, бездіяльності й небажанні обмінювати військовослужбовців і цивільних осіб.

"Ми готові до проведення обмінів у будь-який момент", - сказав керівник секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко.

У повідомленні наголошується, що ще торік українська сторона звернулася до країни-агресора з пропозицією створити змішані медичні комісії та Спільний координаційний центр з питань поводження з військовополоненими в нейтральній державі-посереднику.

"Пропагандистська машина ворога відкрито зневажає інтереси російських військовослужбовців і вдається до постійних маніпуляцій на емоціях і почуттях родин українських захисників. Незважаючи на всі складнощі, Координаційний штаб продовжує роботу щодо пошуку механізмів впливу на російську федерацію для повернення всіх громадян України з російських катівень", - ідеться в заяві.

Теги: #обмін_полоненими #коордштаб #готовність

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