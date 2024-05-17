Події

08:41 17.05.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і шестеро поранених

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Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і шестеро поранених
Фото: Фб Прокудіна

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, загинуло двоє людей, ще шестеро поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.

Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад та магазин. Побиті господарська споруда та 4 приватних автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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