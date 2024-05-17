Події

07:57 17.05.2024

Окупанти вдарили дроном по Нікополю, пошкоджено житловий будинок

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Окупанти вдарили дроном по Нікополю, пошкоджено житловий будинок

Російські окупанти в ніч на п'ятницю атакували Дніпропетровську область дронами, зокрема, в Нікополі пошкоджено житловий будинок, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Уночі агресор ударив дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Люди вціліли", - ідеться в його телеграм-каналі.

За уточненою інформацією, через вечірні атаки дронів у місті пошкоджено п'ятиповерхівку й авто.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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