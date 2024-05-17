У Великій Британії звільнять деяких ув'язнених для розвантаження в'язниць

Уряд Великої Британії вирішив звільнити достроково деяких засуджених через переповнені в'язниці, повідомляє Reuters.

"Британський уряд ініціював надзвичайні заходи, щоб достроково звільнити деяких засуджених із в'язниць, щоб запобігти їхній переповненості", - заявили в уряді.

Повідомляється, що за останні 30 років кількість ув'язнених в Англії та Уельсі подвоїлася внаслідок довготривалих кримінальних вироків і більш жорсткого підходу до покарання за насильницькі злочини та злочини, пов'язані з наркотиками.

В офісі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака повідомили, що дострокове звільнення стосується лише тих, хто перебуває наприкінці терміну покарання, і вони будуть під суворим наглядом.

Крім того, засуджених за тероризм, сексуальні або серйозні насильницькі злочини не випускатимуть раніше. Також керівники в'язниць матимуть повноваження блокувати звільнення деяких осіб.

"Уряд звільняє ув'язнених достроково, щоб знизити "короткочасний тиск на в'язниці. Це тимчасовий захід", - заявили в офісі британського прем'єра.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер обвинуватив Сунака у видачі злочинцям "карток для виходу з в'язниці" і запитав, чи будуть люди, засуджені за домашнє насильство, також звільнятися достроково.

Тим часом минулого літа кількість ув'язнених в Англії та Уельсі сягнула рекордного рівня - 88 225 осіб. Це на 8% більше, ніж роком раніше. Як зазначає Reuters, три з кожних п'яти в'язниць були переповнені, тобто в них було більше в'язнів, ніж мало бути.