НБУ в четвер підвищив офіційний курс гривні на 14 коп.

Національний банк України (НБУ) після підвищення офіційного курсу гривні в середу на 10 коп. у четвер зміцнив його ще на 14 коп. - до 39,4305 грн/$, свідчать дані центробанку.

Водночас довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється НБУ на 12:00, у четвер підвищилося на 11 коп. - до 39,4813 грн/$1.

На готівковому ринку сьогодні гривня подорожчала на 11 коп. - до 39,92 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 3,8%, або на 1,43 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 7,8%, або на 2,87 грн.

Як повідомлялося, НБУ 3 травня оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім цього, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення нових зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Чистий продаж доларів Нацбанком зріс минулого тижня до $533,4 млн з $507,8 млн тижнем раніше.