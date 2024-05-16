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20:59 16.05.2024

"Укренерго" в п'ятницю з 8:00 до 19:00 розраховує обійтися без обмежень е/е

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"Укренерго" в п'ятницю з 8:00 до 19:00 розраховує обійтися без обмежень е/е

Графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії для побутових і промислових споживачів застосовуватимуться по всій Україні 17 травня з 00:00 до 08:00 і з 19:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів обленерго ліміти споживання кожного регіону. Обсяг обмежень розподілено рівномірно між усіма. Енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці в четвер увечері.

Системний оператор укотре нагадує, що причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання, а потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Як повідомлялося, спочатку аварійні, а потім планові графіки відключень, зокрема і для населення, почали застосовуватися з 14 травня. Промисловість обмежується з 8 травня. 16 травня ГПВ планувалися на весь день, але Україна пройшла без них з 9:00 до 16:00 у період активної роботи сонячних станцій. Водночас до 9:00 на короткий термін застосовувалися аварійні відключення, оскільки області не вклалися в доведені ліміти.

 

Теги: #електроенергія #енергетика

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