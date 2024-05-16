Події

20:14 16.05.2024

У пункті пропуску "Рені" контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно

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У пункті пропуску "Рені" контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно

Після реконструкції на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Рені" прикордонний і митний контроль між Україною та Молдовою здійснюватиметься на українському боці, й контрольні служби країн працюватимуть разом, повідомляє Державна прикордонна служба України (Держприкордонслужба).

"Після реконструкції міжнародний автомобільний пункт пропуску "Рені" запрацював по-новому: прикордонний і митний контроль між Україною та Молдовою здійснюватиметься на українському боці", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України в четвер.

Як пояснили в Держприкордонслужбі, раніше спільні пропускні операції на цьому напрямку здійснювалися і на молдовській території, і на українській.

 

Теги: #прикордонники #рені #молдова

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