Мирний житель загинув, ще двоє постраждали внаслідок обстрілів Вовчанської громади

Близько 16:00 збройні сили РФ обстріляли с.Синельникове Вовчанської громади Харківської області.

"Через ворожі обстріли с. Синельникове загинув 35-річний цивільний чоловік", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Ворожих обстрілів також зазнали Вовчанськ (поранено 52-річного чоловіка) і Лиман (поранено 44-річного чоловіка).

Крім того, 16 травня в лікарні помер 44-річний чоловік, який дістав поранення у Вовчанську 12 травня.

Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Як повідомлялося раніше, внаслідок обстрілу касетними боєприпасами Вовчанської громади було поранено 6 осіб, серед них - голова міської військової адміністрації Тамаз Габарашвілі.