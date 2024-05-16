Унаслідок обстрілу Корабельного району Херсона постраждала ще одна людина - ОВА

У Херсоні госпіталізували 52-річного чоловіка, який постраждав унаслідок ворожого обстрілу Корабельного району міста, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Ще один херсонець постраждав унаслідок російського удару по Корабельному району Херсона. До лікарні доставили 52-річного чоловіка, який отримав вибухову травму. Лікарі проводять обстеження і надають допомогу потерпілому", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер увечері.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок атаки постраждала 54-річна жінка, медики надали їй допомогу на місці.