Події

18:44 16.05.2024

Унаслідок обстрілу Корабельного району Херсона постраждала ще одна людина - ОВА

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У Херсоні госпіталізували 52-річного чоловіка, який постраждав унаслідок ворожого обстрілу Корабельного району міста, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Ще один херсонець постраждав унаслідок російського удару по Корабельному району Херсона. До лікарні доставили 52-річного чоловіка, який отримав вибухову травму. Лікарі проводять обстеження і надають допомогу потерпілому", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер увечері.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок атаки постраждала 54-річна жінка, медики надали їй допомогу на місці.

Теги: #постраждалі #херсон #обстріл

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