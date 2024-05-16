Київ і Варшава мають разом знайти спосіб протидіяти атакам РФ на газову інфраструктуру на заході України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском запропонував шукати спільне рішення щодо захисту газової інфраструктури на заході України від російських атак.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Розказав йому про поїздку до Харкова й ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Президент зазначив, що "одна із цілей РФ зараз - газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - написав він за підсумками розмови з польським прем'єром.

Зеленський також повідомив, що сторони доручили командам своїх країн "невідкладно розпочати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - переконаний Зеленський.