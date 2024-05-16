Один з постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Вовчанської громади у важкому стані

Унаслідок ворожого обстрілу Вовчанської громади (Харківська обл.) касетними боєприпасами шестеро людей дістали вибухових поранень, один з постраждалих у важкому стані.

"28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні у важкому стані", - повідомили в пресслужбі Харківської ОВА.

Стан решти 5 постраждалих (43-річного лікаря-анестезіолога, водіїв 39 і 50 років), 48-річного місцевого жителя та голови Вовчанської МВА оцінюється як середньої тяжкості.

Усіх постраждалих госпіталізовано.