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16:20 16.05.2024

СБУ затримала коригувальницю ворожого вогню на Житомирщині

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СБУ затримала коригувальницю ворожого вогню на Житомирщині

Служба безпеки України затримала зловмисницю - агента РФ, яка коригувала ворожі удари по Житомирській області.

"Служба безпеки затримала ще одну агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари рф по Житомирщині. Серед головних цілей агресора були бойові підрозділи та логістичні склади Сил оборони", - повідомляє СБУ в четвер.

Для виконання ворожого завдання коригувальниця обходила місто та його околиці, де намагалася виявити місця найбільшого зосередження особового складу українських захисників.

"Також під час розвідувальних вилазок агентка звертала увагу на адреси, поблизу яких періодично перебувала військова техніка", - йдеться в повідомленні.

СБУ поетапно задокументувала контакти зловмисниці з окупантами та вжила заходів для забезпечення місць дислокації Сил оборони на території регіону.

Під час спецоперації співробітники Служби безпеки затримали жінку-агента у власному помешканні.

За інформацією СБУ, зловмисниця - проросійськи налаштована місцева жителька.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою.

Теги: #коригувальник_вогню #сбу

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