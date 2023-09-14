СБУ затримала в Херсоні ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ

Служба безпеки України (СБУ) затримала жительку Херсона, яка працювала інформатором депутата Держдуми РФ - одного з "кураторів" окупованої території.

"Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Херсоні інформаторку депутата держдуми рф Ігоря Кастюкевича, якого кремль призначив одним з "кураторів" тимчасово окупованої частини регіону. Зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, після звільнення міста зловмисниця дистанційно запропонувала депутату Держдуми РФ свою допомогу в коригуванні ворожих ударів по місцевих об'єктах Сил оборони України.

"Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників. Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. У подальшому ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу зс рф для підготовки обстрілів Херсона", - наголошується в повідомленні.

У такий спосіб, за наявними даними, влітку цього року жінка скоригувала ворожий удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали фігурантку під час спроби передання нових розвідданих депутату країни-агресора.

Під час обшуку в затриманої вилучено мобільний телефон із доказами діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі вона перебуває під вартою.