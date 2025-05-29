Інтерфакс-Україна
Події
13:17 29.05.2025

СБУ затримала агента ФСБ, який під виглядом таксиста коригував удари по Дніпру

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СБУ затримала агента ФСБ, який під виглядом таксиста коригував удари по Дніпру

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у Дніпрі - місцевого таксиста, якого ФСБ завербувала для коригування ракетно-дронових атак по місту, повідомила пресслужба відомства.

"За матеріалами справи, фігурант готував координати потенційних цілей для рашистів. Щоб виявити "потрібні" об’єкти, агент об’їжджав місто та його околиці на власному авто під виглядом таксі. Встановлено, що під час перевезення клієнтів він фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у четвер.

Серед іншого, він намагався розвідати бойові позиції ППО, щоб рашисти могли "обійти" їх під час нових атак по місту. Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він знімав периметр військового об’єкта на камеру свого телефону. Потім він планував направити агентурну інформацію куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері. Втім, не встиг цього зробити.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #коригувальник_вогню

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