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10:34 11.05.2023

СБУ затримала коригувальника ворожих ракетних обстрілів у Миколаєві

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СБУ затримала коригувальника ворожих ракетних обстрілів у Миколаєві

Служба безпеки України викрила ворожого інформатора, який "навів" російську ракету на багатоповерхівку в Миколаєві восени 2022 року.

"Служба безпеки викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України. Саме за його наведенням окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Миколаєві восени 2022 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло вісім мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці в серпні минулого року.

Як зазначають у СБУ, у поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі.

"Підробляючи таксистом, він об'їжджав територію обласного центру та фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки. Крім того, він передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури, що розміщувалися біля житлових будинків", - зазначено в повідомленні.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн, гроші перераховували на його власну банківську картку.

Під час обшуку за місцем проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Теги: #коригувальник_вогню #миколаївська

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