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13:02 11.08.2023

СБУ затримала коригувальницю ворожих ударів по Одесі

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СБУ затримала коригувальницю ворожих ударів по Одесі

Служба безпеки України затримала в Одесі російську агентку, яка коригувала ворожі удари по місту.

"Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Одесі російську агентку, яка працювала на ФСБ. За регулярну грошову винагороду від окупантів їхня спільниця збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру", - ідеться в повідомленні української спецслужби у п'ятницю.

За інформацією СБУ, також зловмисниця після ворожих повітряних атак на місто обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки прильотів.

"За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого "куратора" з ФСБ до 20 тис. у гривневому еквіваленті. "Суми" надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки", - зазначається в повідомленні.

Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки нових і коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об'єктів.

За даними слідства, зловмисницею виявилася місцева мешканка, яка мала проросійські погляди і хотіла "підзаробити" за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки та засоби зв'язку з доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затримана перебуває під вартою та повністю визнала свою провину у співпраці з ворожою спецслужбою.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Теги: #одеса #коригувальник_вогню

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