Окупанти беруть мирних жителів Вовчанська в полон - МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про взяття російськими окупантами в полон мирних жителів міста Вовчанська Харківської області, в межах якого наразі тривають активні бої.

"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами. Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів", - написав Клименко в телеграм-каналі.

За його словами, відомо про перші розстріли цивільних осіб російськими окупантами в місті.

"Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили", - повідомив міністр.

Слідчі Національної поліції України в Харківській області порушили кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

За словами Клименка, евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську, попри інтенсивні бойові зіткнення, і намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.