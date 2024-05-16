ВАКС стягнув у дохід держави два Ан-148 "Ільюшн Фінанс"

Вищий антикорупційний суд 15 травня задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, що перебувають на території України, повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

"Санкція у виді стягнення активів в дохід держави застосована до АТ "Ільюшн Фінанс Ко.", яка є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех", та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах", - зазначила вона у фейсбуці.

Уточнюється, що рішення набуде чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Богатих зазначила, що в умовах переорієнтації авіації РФ на внутрішніх виробників і спрямованість на підтримку функціонування сектору авіаційних перевезень за рахунок літаків вітчизняного виробництва "ІФК", як передовий лізингодавець у Росії, відіграє суттєву роль у підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву Росії у протидії санкційним обмеженням, що були запроваджені проти РФ через розв'язування агресивної війни проти України.

"До початку та під час повномасштабного вторгнення АТ "Ільюшн Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом рф та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії рф, шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони рф", - зазначила заступниця глави Мін'юсту.

Вона подякувала Службі безпеки України за надану доказову базу.

"З цікавого - це один із двох процесів, де, крім представника, бере участь особисто підсанкційна особа. Онлайн, щоправда, через відеоконференцію. А шкода", - додала Богатих.

Раніше вона зазначала, що першою такою підсанкційною особою був В'ячеслав Богуслаєв.