Кулеба: Кожна затримка в постачанні зброї призводить до невдач на фронті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості прискорення постачання військової допомоги від партнерів, зазначивши, що кожна затримка негативно позначається на ситуації на фронті.

"Кожна затримка в постачанні призводить до невдач на фронті. Це загальне правило. Тож відповідь на ваше запитання - так. Ми цінуємо щиру прихильність Сполучених Штатів компенсувати затримки в постачанні новими заявами й новими поставками, і саме тому я так багато уваги приділяв питанню термінів на наших переговорах і у своєму вступному слові. Але це стосується не лише Сполучених Штатів", - сказав Кулеба на спільній пресконференції в Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу в Києві.

Кулеба наголосив, що Україна закликає країни робити нові оголошення допомоги й постачання зброї.

"Коли в українського піхотинця або артилериста є все, що йому потрібно, ми перемагаємо. Щоразу, коли відбуваються затримки з поставками і їх нестача, ми не перемагаємо. Закон війни жорстокий, але дуже зрозумілий", - наголосив глава МЗС.