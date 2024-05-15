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21:26 15.05.2024

Парламент Естонії підтримав закон про використання заморожених активів РФ на користь України

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Парламент Естонії підтримав закон про використання заморожених активів РФ на користь України

Парламент Естонії на засіданні в середу, 15 травня, підтримав закон, який дозволяє використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Наш парламент переважною більшістю голосів схвалив закон, який дозволить використовувати російські заморожені активи для України! Я сподіваюся, що президент оголосить це законом якомога швидше. З нашою ініціативою ми стали на один крок ближче до створення прецеденту в Європі", - написав Цахкна у Tвіттері.

 

 

 

Теги: #використання #російські #естонія #активи

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