Американський бізнесмен Делл Лой Хансен презентував Зеленському 6 нових інфраструктурних проєктів в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з американським бізнесменом і меценатом, засновником і генеральним директором інвестиційної компанії у сфері нерухомості Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном, який презентував шість своїх нових інфраструктурних проєктів для України.

Зокрема, як повідомила пресслужба президента, Лой Хансен презентував Зеленському ініціативу "Фенікс", у межах якої спільно з державною українською програмою "єВідновлення" відбудовують пошкоджене житло в Андріївці, Мощуні та Макарові Київської області.

Зазначено, що перші 100 будинків мають бути відновлені вже до грудня цього року.

Крім того, бізнесмен планує побудувати центр із повним циклом для пацієнтів на базі Київського центру реабілітаційної медицини, а також школи в десяти громадах Київщини.

Зеленський і Хансен також обговорили проєкти, вже реалізовані бізнесменом за підтримки Офісу президента, Київської ОВА та місцевих громад.

Зокрема, уже повністю заселені помешкання в Колонщині та Софіївській Борщагівці Київської області. Там проживають люди, які втратили житло внаслідок російської агресії. Крім того, в експлуатацію ввели перші дві черги квартир для внутрішньо переміщених осіб у селі Тарасівка. У Колонщині побудують іще одну чергу житла для ВПО старшого віку.

Глава держави наголосив, що Україна дуже цінує людей, які допомагають нашій країні з перших днів повномасштабної російської агресії.

"Дякую вам за підтримку й за нові проєкти для наших людей, для українських сімей. Зокрема, це будівництво нового медичного центру, нових шкіл для українських дітей і житла для переселенців", - зазначив президент.